Do nového ročníku Miss Czech Republic se přihlásilo i několik známých tváří. A to například úspěšné české influencerky Veronica Biasiol a Dominique Alagia nebo hvězdy Love Islandu Petra Beníšková nebo Tina Diallo.

„Já jsem velmi mile překvapená, že mají slečny o Miss zájem. Už jsou nějak známé a probírané showbyznysem a na sociálních sítích, tak se mohou bát kritiky. Pro mě je to známka toho, že asi tvoříme něco kvalitního, za což jim stojí bojovat a riskovat. A chtějí to zkusit,“ svěřila se Taťána Makarenko (34) pro Super.cz.

„Myslím si, že nadržovat je opravdu silné slovo. Je to stejné, jako kdyby někdo řekl, že si tatínek může zaplatit místo pro svoji dceru. Nemám důvod nadržovat, já mám důvod jenom koukat na to, co ty holky umí. Abychom dospěly k názoru, která je nejlepší, tak nevyhraje, i když má ty čísla. Byla bych proti sobě, kdybych vybrala někoho, kdo se mnou posléze nebude dobře spolupracovat. Je pro mě důležité vybrat někoho, s kým si budu rozumět já i můj tým a s kým můžu tvořit ty aktiva dál. Buď budeme tvořit spolu a bude to velké, nebo to tvořit nebudeme a slečny budou pouze finalistky, to je potom už na nich,“ vysvětlila nám Makarenko na udělování cen Czech Social Awards.