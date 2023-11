A právě tato kombinace nenechala chladnými čtenáře magazínu Daily Mail, kteří začali pod článkem o zpěvačce o jejím modelu diskutovat. „Kdo si oblékne takto odhalující top na schůzku? Dokáže se alespoň někdy zakrýt?“ zní například jeden z hlasů. „Jejím cílem je vzrušit všechny muže tím, že má neustále odhalená ňadra, a to v ní vyvolává dojem, že je to sexy, i když je to vulgární,“ píše jiný čtenář. „Schůzka? Mít půlku prsou venku? Zajímavé,“ přidává se třetí. Někteří lidé se pak obouvají i do zpěvaččina nevšedního svrchníku. „Spal ten kabát,“ radí jeden z nich. „Je v LA tak chladno, že potřebuješ tenhle kabát? Vypadá jako klaun,“ přihazuje druhý.