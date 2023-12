Jeden z nejznámějších módních stylistů Filip Vaněk (46) okomentoval v novém díle pořadu Fashion Boss i outfit Ewy Farne, jejíž modely jsou často předmětem kritiky. V minulosti byla málokdy po účasti na galavečerech chválena. Jak je na tom Farna nyní?

Ewa Farna (30) se naposledy objevila ve společnosti na udílení cen Český slavík, které doslova ovládla. Stala se nejen nejlepší zpěvačkou, ale také absolutní slavicí. Ze všech interpretů získala největší počet hlasů.

Ewa na Slavíka oblékla bílý model od slovenského návrháře Michala Kováčika, jenž jí nesmírně slušel. Co na to řekl stylista Vaněk? „Mám z ní obrovskou radost, moc jí to sluší. Ewo, klobouk dolů. Je to obrovský posun. Ewa nám dospívá, zraje, dospívá i ve stylu oblékání. Zaregistroval jsem to již na jejím koncertě. Je to kreativní, decentní, adekvátní,“ pěje ódy na Farnou Filip Vaněk.

„Na ní vidíme, že holka nemusí být úplně vyzáblá. A já bych si to u Ewy ani nepřál, není na to vůbec ten typ. Ale trochu zhubla, tělo dostalo obrysy, je sexy, sluší jí to. Je to pecka,“ pokračuje Vaněk.

„Kdyby takových umělců, kteří se takhle vyvíjejí – ať už prezentací, nebo jevištní výpravou –, bylo víc, tak by to bylo super. Ale my bychom byli bez práce a mohli bychom tento pořad zrušit,“ dodal Vaněk s tím, že je vlastně na Farnou trošku naštvaný.