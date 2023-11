„Je dar, moct se živit hudbou; a jsem ráda, že se mi to nějak povedlo. Přejme si to, je to super,“ vyznala se z lásky k hudbě i ve svém děkovném projevu, který chytl za srdce i její kolegy. Ale nepřipravovala si ho dopředu. „To jsem udělala jenom jednou a skončila jsem čtvrtá. Takže vlastně ani nevím, co jsem přesně řekla. Pak si to pouštím zpětně,“ přiznala zpěvačka, která řadu cen, prý asi ještě víc než v Česku, získala také v sousedním Polsku. I tam odzpívala velký koncert ke třicetinám – stejně jako u nás v O2 aréně. Ten příští rok v březnu zopakuje.