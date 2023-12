„Vše je jen o tom, co dokážeme obětovat, absolvovat, pracovat na sobě, obklopovat se správnými lidmi, milovat to, co děláme, obklopovat se láskou a rozdávat ji. V tomto stadiu jsme na startovní čáře k úspěchu, a kdo říká, že to nejde třeba jen se základkou, mi může políbit… Nikdy se nevzdávejte svých snů,“ rýpla si do nepřejících lidí Krainová, jež neváhá využit i svůj jadrný slovník.