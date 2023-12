Článek na Super.cz, v němž si bývalý model Robert Paulat (44), přezdívaný Český Ken, postěžoval na bezpečnostní situaci v Dominikánské republice, kde si koupil luxusní dům, vzbudil velké ohlasy. To, co nám vyprávěl, zaznamenala i modelka Simona Krainová (50), která v karibské zemi tráví s rodinou vždy několik zimních měsíců a v plánu to má i tuto zimu.

To jsme po ní ale ani nechtěli. Spíš nás zajímal její pohled na bezpečnost v zemi, kde prý fungují i gangy, které unášejí evropské děti. „Tomu se musím smát a dál bych to nekomentovala, protože s Robertem jsme, doufám, přátelé. Je mi to celé líto, ale já se opravdu s ničím takovým nesetkala. Bezpečnost jsem si ověřila protože moje děti tam budou nějakou dobu žít a chodit i do školy,“ vysvětlovala.