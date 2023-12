Karlos Vémola (38) má za sebou pořádně náročný prosinec. A to kvůli nadcházejícímu zápasu pod křídly organizace Oktagon MMA, kde je favoritem a který se uskuteční už v pátek. Kvůli požadované váze týdny dodržoval přísnou dietu, a to i během vánočních svátků nebo oslavy narozenin dětí.

„Myslím jenom na svoji disciplínu, že v těchto situacích nesmím ujet. Tak se rodí šampioni. Nedát si v pondělí nebo úterý dokáže každý, ale nedát si na narozeninové oslavě dětí nebo na Vánoce, to jsou ty těžké chvilky, ale já to beru jako zkoušku a součást výzvy,“ svěřil se jeden z nejúspěšnějších českých sportovců během pořadu Na Dohled, kde promluvila i jeho manželka Lela Vémola (34), která oslavy organizovala.

„Většinou to všechno jako žena organizuji a baví mě to. Ale samozřejmě se to dětem snažíme nějak zpříjemnit, aby se jim to líbilo. Teď to bylo náročnější před zápasem. Shazování kil není nic příjemného, obzvlášť před vánočními svátky. Hrůza,“ řekla maminka dvou dětí.