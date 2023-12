„Když mě teď všichni podporují, tak úřady rozjíždí, že jsem ji týral, že byla v malých prostorech. V době, kdy jsem se jí ujal a zachránil ji, tak byla v provizorním výběhu pro koťata. Když mi ji pak (úřady) zabavily, tak jsem řekl, že jí mohu výběh zvětšit, vybudoval bych pro ni, co by chtěly, mám obrovské pozemky. Oni to nechtěli a teď to obrací proti mně. Staral jsem se o ni na vlastní náklady, měli ode mě veškerou zdravotní dokumentaci, byli o jejím stavu seznámení. Úřady mi řekly, že i když ten výběh zvětším, tak mi ji zabaví. Tak ať teď nepíšou, že týrám zvířata. Byla u mě rok, stát nezaplatil ani korunu za veterináře nebo jídlo. Jsou to větší hovada, než jsem si myslel,“ uvedl Karlos, který byl i se svým veterinářem překvapený, že si od něj nikdo nevzal ani potřebné dokumenty k převozu zvířete přes hranice.