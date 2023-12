Zápasník MMA Karlos Vémola (38)se stal zřejmě exemplárním případem, pokud jde o nelegální chov divokých zvířat. Ke své bílé tygřici Antonii Rambě neměl potřebnou dokumentaci. Dostal kvůli ministerstvu životního prostředí nejen tučnou pokutu, ale zvíře mu má být odebráno.

Nad trestem pro sebe se Karlos nepozastavuje. „Pokud mají někoho trestat, tak mě. Když někdo v Česku udělá přestupek se zvířetem, dostane pokutu pět tisíc, já dostal dvě stě. Už to je exemplární příklad. Ale říkám, trestejte mě, netrestejte to zvíře,“ řekl Super.cz.

Foto: Herminapress Karlos Vémola s tygřicí Antonií

„Vypadá velice smutně, když úřady rozhodují o tygřici jako o věci. Chtějí ji odvézt do Německa do Záchranného centra pro divoká zvířata Tierart, které se stará o týraná zvířata. Mají celkem čtyři místa pro tygry, teď jsou tam tři, a jedno je volné. Byl jsem tam a ten zaměstnanec říkal, že mají na seznamu osmdesát tygrů z celé Evropy, ze zkrachovalých cirkusů, týraných, podvyživených, co byli uvázaní na řetězu. A z nějakých důvodů ministerstvo rozhodlo, že zrovna ten náš potřebuje zachránit,“ vyprávěl.

Zvířata v německém útulku mají podle něj na dožití, ne aby plnohodnotně život prožila. „To si Antonie Ramba nezaslouží. Není její chyba, že nemá papíry. Mám čtyři soukromé zoologické zahrady v České republice, které by se jí chtěly ujmout. Ale tisková mluvčí ministerstva řekla, že tygra můžou dát je do státní zoo. Ale není to pravda,“ řekl Karlos a uvedl také příklad, kdy byl chovatelce zabaven lev a do soukromého chovu ho umístili. „Pro Antonii by měli místo například v zoo Chvojenec, která se specializuje na šelmy. Přišli o tygra, zůstal po něm výběh 600 metrů. Ale tam ji dát nechtějí,“ krčil zoufale rameny. Na vlastní pěst jedná i s jednou státní zoologickou zahradou.

Foto: se souhlasem Karlose Vémoly Tygřici chce mít pořád aspoň trochu pod dohledem