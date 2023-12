Letošní konec roku není rozhodně pro Karlose Vémolu (38) a jeho rodinu jednoduchý. Zápasník se v úterý musel rozloučit se svou milovanou tygřicí poté, co bylo zjištěno, že nemá dostatečná oprávnění k jejímu chovu. Nestačilo ani zaplacení vysoké pokuty. Po ztrátě člena rodiny smutní také jeho žena Lela Ceterová (34).

Tu odchod tygřice Ramby velmi zasáhl. Ze svých pocitů se zdrcená blondýnka vypsala na sociální síti. Celé rodině se totiž velmi stýská. „I miss you Ramba. King velmi smutní. Jsem z toho tak smutná. Byl tvůj parťák od malička. Vyrostla si u nás do velké a mocné krásy,“ napsala manželka Karlose Vémoly, která se od malička o tygřici starala.

Hlavní péče o zvíře však byla na jejím muži a tu vyzdvihuje. „Škoda, že zvířata nemají žádná práva. Lepší péči jako u nás doma nebude mít nikde a bude jen strádat za svým domovem. I tygři mají duši a srdce. Můj manžel je nejlepší chovatel, protože je milovník zvířat a stará se o ně nadstandardně a luxusně a s láskou. Ramba byla členem naší rodiny,“ nechala se slyšet smutná Lela. „Je mi to moc líto, vůbec nechápu, proč to udělali. Vždy bylo vidět, s jakou láskou se o zvířátka staral,“ vzkázala Ceterové jedna z fanynek.

Tygřice Antonie Ramba byla odvezena do zahraničí. „Chtějí ji odvézt do Německa do Záchranného centra pro divoká zvířata Tierart, které se stará o týraná zvířata. Mají celkem čtyři místa pro tygry, teď jsou tam tři a jedno je volné,“ řekl Karlos Vémola, který celou situaci těžce nese.