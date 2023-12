Stejné pocity měl po vyhlášení výsledků i její taneční partner. „Necítil jsem žádnou křeč. Celý večer jsem si náležitě užil. Náš cíl byl tančit znovu a jak nejlépe umíme, a to se podařilo. Zatancovali jsme to se srdcem a chtěli jsme, aby to diváky bavilo, což se nám podařilo,“ řekl nám Jakub Mazůch.

Během finálového večera si Eva vyslechla zajímavé hodnocení. Podle poroty by ji Česká televize měla obsadit v pohádce do roli princezny. Vzala by Eva tuto roli a vrhla se do nové výzvy? „Já si myslím, že to není dobrý nápad. Na druhou stranu jsou různé princezny, že nejsou jen jemné, ale jsou i princezny, co umí dělat lumpačiny. Nechala bych to ale na herečkách. Já si myslím, že to, jak se tady projevuji a jsem tady sama sebou, neznamená, že umím zahrát jiné věci,“ smála se Eva Adamczyková.