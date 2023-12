Teprve dvaadvacetiletá herečka známá například z pohádky O léčivé vodě či ze seriálů Kukačky a Zločiny Velké Prahy se společně s Dominikem rozpovídali o svých dojmech i na naši kameru a Darija již působila o poznání jistěji, než během své děkovné řeči po samotném vyhlášení vítězů, kdy byla viditelně překvapená: „Ježiš, já sem… já vůbec nechápu, co se to děje. Ale ty wow…,“ začala nejistě.

„Já jsem to vůbec nečekala, to je strašně krásný a hrozně moc děkuju všem, jé… Na proslovech bych měla zapracovat,“ zhodnotila viditelně šokovaná herečka, která nakonec zvládla poděkovat svému tanečnímu partnerovi, rodině a všem ostatním.

Štafetu po ní následně přebral Dominik Vodička, který pronesl dojemnou řeč plnou obdivu k Darije. „Naše cesta byla taková zvláštní, protože když jsme sem přišli, ze začátku nás všichni brali jako takový outsidery. Cítili jsme, že nás jako nikam moc nezvou, na různý rozhovory a tak. Takže jsme se ze začátku cítili divně a já jsem neskutečně hrdej na to, co Darija zvládla, já jsem na ní byl přísnej, protože jsem věděl, že ona to zvládne a ona to zvládla,“ vysekl poklonu herečce Vodička.