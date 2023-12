„Já si myslím, že my zimní sportovci zas nejsme tak úplně jednoduchý, že bychom udělali wow sníh, ale je fakt, že před přenosem to na mně všichni viděli, že jsem nadšená. Dominik Vodička a Darija Pavlovičová za mnou přijížděli ráno autem a zaparkovali jsme vedle sebe a říkali mi, co dělám, a já na ně, že smyky, protože tady na Výstavišti bylo volno a byl prostor si něco nového v autě vyzkoušet,“ smála se Eva během rozhovoru pro Super.cz.