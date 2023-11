„S Tomášem žijeme odděleně. Snažíme se fungovat jako rodiče a tím bych to asi uzavřela,“ citlivě se před osmi lety vyjádřila modelka na téma rozchodu s mužem, se kterým má syna Markuse. Vlaďka se zároveň nechala slyšet, že se svým bývalým partnerem dělají vše pro to, aby jejich rozchodem co nejméně trpěly děti. „Partneři už nejsme dlouho. Dlouho jsme vedle sebe žili jen jako rodiče. Poté, co jsme si dali prázdniny, a pak to vyústilo v dohodu, že rozdělíme bydlení. Tak to je a tak to zůstane,“ prozradila Super.cz tehdy modelka.