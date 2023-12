Jako celkem úspěšný vidí svůj rok 2023 Michal David (63). Už se ale těší na ten příští, kdy své fanoušky překvapí novým albem. Prý bude úplně jiné, než jsou zvyklí a jakým byla naposledy deska Funky 2, kde došlo i ke konfliktu s Romanem Ondráčkem, na který jsme v našem rozhovoru také narazili.

„Moji příznivci i nepříznivci budou asi překvapení, co vlastně nabídnu. Nebude to úplně klasický davidovský pop. Teď tvořím ve světových studiích v Londýně a Los Angeles. Myslím, že to lidi ocení, protože je to strašně jiné, ale hlavně mě to baví, což je důležité. Když na to budou lidi slyšet, bude mě to samozřejmě těšit, ale dělám si to trochu i pro sebe, pro radost. Tak si to budu přinejhorším poslouchat sám s manželkou,“ smál se hitmaker.

Toho čeká ještě pracovní Silvestr, bude mít vystoupení na Slovensku v Jasné v Nízkých Tatrách. „Pak se chystáme strávit první polovinu ledna na Tenerife a potom už mě čeká spousta práce, jednak s albem a také s přípravou dalších věcí a koncertů,“ doplnil.

Protože jsme se potkali na setkání, které pořádal producent Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg, zajímalo nás, zda se David někdy vrátí k muzikálům, které byly v tomto divadle velmi úspěšné. „Napsal jsem jich docela dost a přiznám se, že invenčně jsem trochu vyprahlý. Olda je na mě trochu naštvaný, že jsem nešel do Tróji, ale neudělal bych to dobře. Když mě to téma nechytne a nenahodí se mi nápad, nemůžu do toho jít. Zatím v muzikálové formě nejsem,“ svěřil se.