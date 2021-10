V létě se stal dvojnásobným otcem: Zpěvák Pepa Vágner se nyní poprvé pochlubil oběma dcerami

Josef Vágner Foto: archiv J. Vágnera

„Téměř každý den docházím na rehabilitace, které mi moc pomáhají v rekonvalescenci. Dokonce jsem se dozvěděl, že už brzy začnu na nohu pomalu našlapovat, a také, že bych mohl začít řídit auto,“ řekl Super.cz zpěvák.

Kvůli operaci křížových vazů v koleni musel zrušit premiéru muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway a ještě pár týdnů si v muzikálových představeních nezahraje. Roli zpěváka tak aktuálně vyměnil za roli manažerskou.

„Ladím poslední detaily vánočního turné, které startuje již koncem listopadu, loni se koncerty z důvodu pandemie zrušily, tak se letos těším o to víc,“ říká nadšeně Vágner.

Sympatický zpěvák se v létě stal podruhé otcem, k dcerce Amélii přivítali s manželkou dceru Jasmínku. Nyní se poprvé pochlubil fotkou celé rodiny ze společného víkendového výletu na Lipně.

„Strávili jsme s rodinou a našimi přáteli pár dní na Lipně, máme to tam moc rádi a často se tam vracíme, je to skvělý relax. Náš rodinný známý, olympionik Václav Chalupa, tam má penzion, kde jsme vždy jako doma. A dokonce jsem o berlích absolvoval Stezku korunami stromů. Doufám, že mi to zdravotní stav dovolí a v zimě vyrazím na lyže do místního skiareálu,“ dodal závěrem. ■