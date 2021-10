Žhavé dotyky a objímání. Iva Kubelková se tiskla k tomuto mladšímu fešákovi

Iva Kubelková pouští do světa nový klip. Foto: Beáta Máthé

Opět o sobě dává vědět jako zpěvačka. Iva Kubelková (44) pouští do světa svůj nový klip k písni Tak mě houpej, který pochází z alba Jak moc mě znáš, jež vytvořila s hudebníkem Michalem Pavlíčkem. V obrazovém ztvárnění songu je Iva proklatě sexy.

„Písnička je o tom, že je důležité ve vztahu nezapomínat na ty menší doteky, které často udržují vztah živý. Nezapomínat se chytat za ruku, dát si pusu, když člověk jde z domu, dát si pusu, když člověk přijde, pohladit se kdykoliv během dne, nebo se prostě jen tak obejmout. Zpívám to sice jako žena mužům, ale platí to určitě i obráceně. Někdy stačí, když nás ten druhý prostě jen obejme a všechno je najednou trochu lehčí. A někdy se mi zdá, že se na to ve vztazích zapomíná a pak se partneři nestačí divit, kde jim vlastně ten jejich vztah vyprchal,“ řekla Super.cz moderátorka pořadů Showtime a Jak se staví sen.

Jelikož je píseň o vztazích, nechybí v klipu mužský protějšek. Toho si zahrál model Martin Gardavský (34), držitel titulu Muž roku 2011. „Je to určitě jeden z mých nejvíce sexy klipů, který jsem natočila, protože se nám ten koncept právě k této písničce hodil,“ svěřila se nám Iva.

Celý koncept vymyslel a zrealizoval režisér Ondřej Kudyn, který je autorem celého konceptu. „Na place byla opravdu skvělá atmosféra a pohoda, a proto asi také vznikl výsledek, ze kterého máme všichni velkou radost. Doufám, že potěší i všechny, kteří si ho pustí,“ říká Iva Kubelková. ■