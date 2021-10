Svou šestnáctiletou dceru vypustí z hnízda: Co říká Lucie Zedníčková na to, že se dcera stěhuje?

Lucie Zedníčková s dcerou Super.cz

Co na to říká maminka, která tak svou dceru pomalu vypouští z hnízda? „Ona má úplně úžasného přítele. Jsou oba rozumní a šikovní a už to trochu začíná, že ji třeba týden nevidím, a pak je zase doma. Má na to právo a věk, je na to dostatečně psychicky vyspělá, takže strach z toho nemám,“ svěřila se Super.cz Zedníčková, která spolu s dcerou křtila klip skupiny Melodica.

Zatímco dřív se toho, až ji děti opustí, bála, dnes už životní změnu přijala. „Myslím, že to bude tak pozvolna. Je to tak otázka měsíců, možná roka a dvou. Bála jsem se toho, když byly děti malé. Teď je to přirozený, syn studuje v Brně a už je dospělý chlap, doma je sporadicky. Bála jsem se toho taky, ale přišla jsem na to, že nemám čeho, je to přirozený proces,“ dodala herečka. ■