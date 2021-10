Svatba s gayem i záchrana dětí před drogami. Život hvězdy pláten, jevišť i obrazovek místy připomínal drsná dramata

Angela Lansbury Profimedia.cz

Angela Lansbury (96) je bez nadsázky legendou. Její mimořádná kariéra čítá desítky filmových, televizních i divadelních rolí a rozprostírá se přes víc jak sedm dekád. Její zřejmě nejznámější rolí je Jessica Fletcherová v úspěšném seriálu To je vražda, napsala.

Popularitu u diváků sklízel také seriál Malé ženy, z filmů zmiňme hned ten první Plynové lampy, za nějž byla nominovaná na Oscara, dále například Obraz Doriana Graye, Vládní prohlášení, Samson & Dalila, A Lawless Street, Rozbité zrcadlo nebo Sweeney Todd.

Dramatický jako filmový scénář byl v jistých dobách i její osobní život.

Poprvé se Lansbury vdávala už jako devatenáctiletá, když si vzala za muže o patnáct let staršího herce Richarda Cromwella. Manželství nemělo dlouhého trvání, Cromwell Angelu opustil pár měsíců po svatbě. Později vyšlo najevo, že byl gay.

„Neměla jsem tušení, že si beru gaye. Zdál se mi velmi atraktivní a velmi šik, navíc každého znal, přátelil se například s Joan Crawford a podobnými lidmi, jimiž jsem v mládí byla fascinovaná,“ svěřila herečka v jednom z rozhovorů. Sňatku však dle svých slov nelitovala.

Druhým hereččiným manželem se v roce 1949 stal Peter Shaw. Anglický herec a producent byl láskou jejího života, strávili spolu 54 let, rozdělila je až Shawova smrt. Měli spolu dvě děti, syna Anthonyho a dceru Deirdre.

Rodina žila v Malibu, oba sourozenci však začali experimentovat s drogami, dcera dokonce byla mezi obdivovateli Charlese Mansona. A tak se herečka rozhodla zakročit.

„Začalo to marihuanou a pak to sklouzlo k heroinu. Řekla jsem Peterovi: musíme odejít. Tak jsme se sbalili a rodinu přestěhovali do domu v Irsku. Rok jsem odmítala práci a starala se o domácnost,“ uvedla Lansbury.

Snaha rodičů se vyplatila, obě děti se z potíží dostaly. Anthony se stal režisérem, Deirdre podnikatelkou.

Své 96. narozeniny Angela Lansbury oslavila 16. října. ■