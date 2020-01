Vysmátá Lucie Vondráčková posílá novoroční pozdravy ze zasněženého lesa. Fanoušci jí na oplátku v dalším roce přejí miminko

Zpěvačka si užívá zimní radovánky. Foto: Instagram L. Vondráčkové

Tuhé kanadské mrazy začaly chybět Lucii Vondráčkové (39), která vyrazila do zasněžené přírody. Podobně jako ostatní známé tváře popřála i Lucka svým fanouškům všechno nejlepší v novém roce skrze fotku. A vypadá to, že do roku 2020 vstupuje s pořádným úsměvem na rtech. Toho si všímají i její příznivci.