Poporodní kila jsou pryč: Jasmina Alagič se ukázala ve společnosti v sexy modrých šatech. Je štíhlá jako laň

Moderátorka a maminka Jasmina Alagič (30) si od mateřských povinností občas odskočí i na nějakou pracovní akci. My jsme se s ní setkali na představení kosmetických produktů youtuberky Anežky Chudlíkové, která si říká Not So Funny Any. A tak nás zajímalo, jak to má ona sama s líčením.