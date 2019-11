Dávno to není děvčátko z Talentu: Diana Kalashová (17) natočila videoklip v posteli se sexy youtuberem

Martin Carev a Diana Kalashova - Stay

Diváci talentové show Česko Slovensko má Talent asi nikdy nezapomenou na desetiletou holčičku Dianku Kalashovou, která se v roce 2011 probojovala až do finále mezi deset nejlepších soutěžících. To, že to s muzikou myslí mladá zpěvačka vážně, během let průběžně dokazovala.