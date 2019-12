Nové oblečení ani hračky Kristýna Leichtová dceři nenakupuje: Holčička dědí po třech hereččiných sourozencích

Kristýna Leichtová vzala dceru na dětskou párty do hračkářství. Super.cz

"Necháváme to na osudu. Jak se rozhodne, tak to bude. Jsme stvoření k tomu, abychom ty děti dělali, tak na co čekat. Když už to tělo přestává být mladé," míní Kristýna. Ta už ostatně také pracuje, proto nás zajímalo, jak to zvládá.

"Řekla bych, že to celkově zvládáme. Nastavili jsme si takový režim, a hlavně Dorotka je takové divadelní dítě. Zná ten divadelní rytmus, ví, že tatínek s maminkou chodí od deseti do dvou do práce a večer mají představení, takže se tomu přizpůsobila. Je schopná sedět na zkouškách a večer při představeních usnout v kočárku, protože jí nevadí hluk ani světlo," pochvaluje si holčičku Leichtová.

Na dětské párty v hračkářství sice měla Kristýna Dorotku v nosítku, ale holčička už chodí. Podle toho také vypadají její domácí aktivity. "Hračky u nás v permanenci moc nejsou. Nejlepší jsou prázdné sklenice od přesnídávek, hrnce a pokličky, vyndavání nádobí z myčky, nošení prádla po bytě a chození s ubrouskem a co deset centimetrů se zastavit a něco utřít z podlahy," popisovala Kristýna.

"Ale normální hračky taky má, hlavně po mých sourozencích. Dědíme skoro všechno. Nic moc nového nenakupuju, spíš recykluju. Myslím si, že je to asi to nejsprávnější řešení, protože všude je všeho hrozně moc. A není to jen z ideologických, ale i z praktických důvodů, protože po třech sourozencích v rodině se některé věci osvědčily. Třeba zrovna punčocháče se šlí," dodala. ■