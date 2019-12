Vánoce bez syna si neumí představit: Lucie Bílá prozradila, jak bude slavit letošní svátky

Lucie Bílá se těší na Vánoce. Super.cz

„Nevím, kolikátý to je rok, možná devět nebo deset let se mnou jezdí všechny vánoční koncerty, uvádí je, aby tomu dal takovou hezkou váhu jako kněz, a dárky si samozřejmě dáváme. Já už třeba léta od něj nosím prstýnek, je to růženec a mám ho strašně ráda a vůbec ho nesundávám. Je to takové pouto s Bohem a kamarádem Czendlikem,“ svěřila se Bílá na tiskové konferenci České televize, kde prozradila, že její Vánoční galakoncert poběží na Štědrý den také na televizních obrazovkách.

Právě 24. a 25. prosince bude mít známá zpěvačka jediné dva dny volna, které bude trávit se svou rodinou. Přijede také její syn Filip, který studuje v zahraničí. „Nemám moc času na to jezdit za ním, ale on už je částečně i doma v Česku. Svět ho láká a na rozdíl ode mě se narodil jako světoobčan, to já jsem nepřesaditelná. Ale jsme hodně v kontaktu, a hlavně se mnou bude o Vánocích, to je pro mě důležitý a zatím si to nedovedu představit jinak,“ prozradila zpěvačka. ■