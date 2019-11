Pavel Zedníček Foto: Petr Horník, Právo

Vystudoval JAMU v Brně a po absolutoriu zamířil do Činoherního studia v Ústí nad Labem. Nakonec skončil v Praze a dnes se tu s ním můžeme setkávat v divadlech Kalich a Hybernia.

Z Návštěvníků sešlo

Není snad diváka, který by tohoto sympatického herce s typickým knírem neměl rád – možná i proto, že až na malé výjimky hraje většinou nejrůznější dobráky a sympaťáky. Objevil se v řadě úspěšných filmů, mj. Holka na zabití (1975), Fešák Hubert (1984) či Lotrando a Zubejda (1996).

Pamatujeme si ho také z mnoha seriálů, např. z Malého pitavalu z velkého města (1982) nebo ze Sanitky (1984). Možná to nevíte, ale původně byl zvažován i do role otce Bernaua v seriálu Návštěvníci (1983). Nakonec ho ale z časových důvodů nahradil Eugen Jegorov (✝55).

Čmaňa, to je celá Janžurová…

Není žádným tajemstvím, že Zedníčkovi všichni říkají Čmaňa. Sám herec přitom netuší, jak jeho přezdívka vlastně vznikla. Jisté je jen jedno – přišel s ní Bolek Polívka. (70)

Jednou prý na něj během zkoušek zavolal: Čmaňo, pojď sem. Kolega Miroslav Donutil (68) se divil, proč tak Pavlovi říká, a Polívka na to: Vždyť se na něj podívej, to je celá Janžurová! „Tím to skončilo. Moji rodiče pak byli staří Čmaňovci, žena byla Čmaňovka. To nemá logiku. To se musíte zeptat Bolka, proč ho to napadlo,“ říká herec o své podivné přezdívce.

My jsme Valaši, jedna rodina

S kolegou a kamarádem Bolkem Polívkou pojí Zedníčka i příslušnost k Valašskému království. Zatímco Polívka sám sebe pasoval na krále všech Valachů, Čmaňa se stal ministrem pro všechno. Původně recesistický projekt se ujal a byl úspěšný i komerčně. Polívka sice o své království nakonec přišel, ale to je už jiný příběh.

Následovníka už nevychová

Vlastního potomka se Zedníček nikdy nedočkal. V prvním manželství sice vyženil dceru Lucii (50), ale po rozvodu jejich vztahy ochladly. O to víc pak přilnul k synovci Jakubovi (✝27), ze kterého chtěl vychovat svého hereckého následovníka.

Bohužel talentovaný Jakub zemřel loni na Nový rok při automobilové nehodě. Herce tato událost zdrtila, protože ho bral jako svého syna. Velkou oporou mu byla naštěstí jeho druhá žena, dramaturgyně, spisovatelka a scenáristka Hana Kousalová (56).

Šikula po dědovi

S manželkou má Čmaňa spoustu společných zájmů. Jedním z nich je cestování – každou zimu oba rádi vyrážejí za teplem. Společně také zvelebují svůj rekreační dům na Karlštejně.

Herec má naštěstí šikovné ruce po svém dědečkovi, který byl kovářem, a tak si řadu rekonstrukčních prací udělal svépomocí. A určitě by se uživil i jako švec. Součástí jeho maturitní práce bylo totiž také ušití vlastních bot. Kotníčkové polobotky, které si Zedníček sám navrhl, nastříhal a pak také na mašině ve fabrice ušil, byly opravdu kvalitní a vydržely mu prý několik let. ■