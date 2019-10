Miroslav Hanuš přizval k rozhovoru i svou ženu Janu. Super.cz

Herec a jeho taneční partnerka Adriana Mašková zatančili žhavé paso doble, které se odehrávalo kolem kulečníkového stolu. A právě tato rekvizita byla pro Miroslava velkou výzvou.

Jeho úkolem bylo na biliárový stůl v průběhu tance vyskočit, což nebylo vůbec jednoduché. „Tušil jsem, že mi podklouzne noha a dám si úder do hlavy. Pak jsem to zkusil a natáhl si jakýsi sval, který neexistuje. O tom svalu ještě nikdo neví, je to kulečníkový sval. Jsem hrdý na to, že jsem to přežil,“ zavtipkoval krátce po svém náročném výkonu herec.

Miroslav má velkou oporu ve své rodině, která ho na přenosech podporuje. Manželka Jana si nenechala ujít ani třetí taneční večer a výkon svého manžela pozorovala z hlediště. Během otázky, zda manželka na mladičkou tanečnici občas nežárlí, využil herec příležitosti a přizval svou choť, aby odpověděla sama. „ Žárlím, ale smiřuje mě to, že my máme tu nejkrásnější,“ prozradila Jana s úsměvem. A na závěr přiznala, že má pro ni manželova účast v soutěži jisté výhody. „ Je pravda, že když manžel není doma, tak jdu do kina. Má to i své výhody.“ ■