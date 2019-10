Moderátorka Sama doma frnkla k moři: Takhle vypadá bývalá misska dvojnásobná maminka v plavkách!

Lucie Křížková odletěla k moři. Foto: Instagram L. Křížkové

„V bazénu je studené voda. Má to jednu výhodu, jsme víc v moři. Dnes celý den. Až do soumraku, což není problém, protože v půl šestý je už tma. A je to tady taková nádhera! Hlavně pod vodou. Zatím nejkrásnější místo s podmořskou podívanou,“ napsala si Lucie na sociální síť k fotkám v plavkách.

Dvojnásobná maminka, která si užívá dovolenou i s dcerkou Lolou a synem Davidem, má skvělou figuru. Vysportované tělo předvedla dokonce na pláži, a to hned při stojce na rukou. „A nechyběla ani dovolenková gymnastika,“ napsala si někdejší Miss ČR z roku 2003. Lucie je i po dvou dětech stále ve formě a se svou ultra štíhlou figurou, by hned mohla zase na přehlídková mola. ■