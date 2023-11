Sousedi v Litvínově mysleli, že se rozvádíme: Lucie Šlégrová promluvila o těžké zkoušce v manželství s Jiřím Šlégrem

Lucie Šlégrová promluvila o těžké zkoušce v manželství s Jiřím Šlégrem. Super.cz

Modelka a nově i moderátorka Lucie Šlégrová (41) si s nejmladším synem Ronem vyrazila do Prahy na novou dětskou atrakci. Během deštivého podvečera jsme probrali mj. i to, jak zvládala se třemi dětmi dvouměsíční odloučení od manžela, který byl hospitalizován. Navíc v době, kdy naskočila po mateřské dovolené do úplně nové práce.

"My ženské si to umíme všechno zorganizovat, tak jsem si našla nový systém, i když to byl velký skok do pracovního procesu," vysvětlovala Lucie, která ze zprávařky přešla do tříčlenného týmu odpolední show. "Je to pro mě nové a neznámé prostředí, tak se mám pořád co učit," dodala.

Manžel ji prý podporuje, i když samozřejmě přišel o část domácího komfortu. "Přeje mi to a fandí mi, máme v tomhle skvělý vztah a podporujeme se vzájemně," svěřila Lucie.

"Je fakt, že když byl v nemocnici, byla jsem na všechno dva měsíce sama, tak to bylo náročnější, i když mi hodně pomohli moji rodiče. Věci na vysílání jsem si psala po nocích a nad ránem. Tam jsem si sáhla na dno," vyprávěla.

"Bylo to náročné i psychicky, protože s manželem to vypadalo všelijak, nikdo nevěděl, jestli půjde na operaci. Naštěstí je to za námi a zase koukáme do lepších zítřků. Vtipné je, že když jsem řekla, že jsem teď sama bez Jirky, strhla se celá řada spekulací v tom našem malém městě. V Litvínově nás spolu dva měsíce nikde neviděli, tak už jsem se doslechla, že jsme v rozvodu," prozradila. ■