Hvězda Fantoma opery nafotila odvážné těhotenské snímky: V 9. měsíci pózovala téměř nahá

Monika Sommerová pózovala v 9. měsíci nahá. Foto: Lukáš Jindra

"Má velká skrytá touha byla nafotit cudné, ale malinko provokativní fotky. Nikdy jsem k tomu ale nenašla odvahu. Až v době těhotenství jsem se začala cítit tak krásně a jinak, že jsem si řekla, že je ten pravý čas. Kdy jindy než v období, kdy se žena cítí jako bohyně. Důležitá, plná sebevědomí, krásná, něžná, klidná a milovaná," míní Monika.

"Poprvé v životě miluju svoje bříško a vše je tak nádherné a přirozené. Nazvala bych to nejkrásnějším obdobím mého života. Netušila jsem, že se někdy budu cítit tak nádherně jako v celém svém těhotenství," vyznala se s tím, že celou dobu prožila bez problémů a je ráda, že přibrala pouhých deset kilo.

To se bude hodit, protože Monika plánuje brzký návrat do práce. Tedy na jeviště divadla GoJa Music Hall. "Mohu konečně prozradit, že jsem byla poctěna rolí Fantiny v muzikálu Bídníci, který uvádí František Janeček a bude mít premiéru už 17. února," prozradila. "Jsem nesmírně vděčná, že mi producent dal důvěru a i v mém stavu mi tuto roli svěřil. Dám do toho maximum," slibuje zpěvačka. ■