Dojemné gesto na vystoupení SuperStar Vlasty Horvátha s dcerou: Tady jablko nepadlo daleko stromu

Vlasta Horváth s dcerou Lindou Foto: se souhlasem V. Horvátha

Je to až neuvěřitelné, ale Vlasta Horváth se může pyšnit titulem SuperStar už 18 let. Stal se po Anetě Langerové (36) druhým vítězem této talentové show. Navíc je to 18 let od jeho první desky, 18 let od chvíle, kdy se stal objevem roku v anketě Český slavík, a 18 let od svatby s manželkou Markétou. A tato výročí se zkrátka musela oslavit.