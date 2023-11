Seznamte se: Tahle půvabná Slovenka vtrhne na televizní obrazovky v pohádce na Boží hod. Při natáčení trpěla

Katarína Krajčovičová ztvární hlavní postavu v pohádce, která poběží na Boží hod. Super.cz

"Přiznám se, že během natáčení jsem si začala uvědomovat, jak neskutečně velká zodpovědnost to je, zahrát si ve vánoční pohádce. Je to velká věc a jsem za to strašně vděčná a jen doufám, že to vyjde a lidem se to bude líbit. Všichni moji blízcí mi říkají, jak se na tu pohádku těší a jak se na ni budou dívat se svými rodinami," svěřila.

Katarína ztvárňuje hlavní roli zámecké paní, která se probudí po třistaletém spánku do úplně jiného světa. "Paní Julie je odvážná, silná, sebevědomá, bojuje za spravedlnost. A pak si uvědomí, že život je i o lásce," nastínila vývoj své postavy.

Natáčení probíhalo v horkém létě, a i když se Kataríně její dobové kostýmy líbily, bylo to prý docela náročné. "Nedokážete si představit, jak jsem trpěla. Měla jsem několik sukní pod hlavními šaty, které byly také silné. Paní kostymérky byly hotové z toho, jak jsem se potila. Do druhého dne ty šaty nestačily uschnout a musela jsem je vlhké obléknout znova," vyprávěla Katarína, která nám v našem videu vyprávěla i tom, jak u nich doma probíhají vánoční svátky. ■