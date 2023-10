Půvabná Miss po porodu zhubla na nejnižší váhu v kariéře, hateři si pokoj nedali: Přišla kritika kvůli malým prsům

Jitka Nováčková Super.cz Superchat

Prozradila pikantnosti vztahu s fotbalistou, jak se stala vegankou a také to, jak se proměnila její postava za posledních dvanáct let. Paradoxně nyní se může pochlubit nejštíhlejší postavou v kariéře. Nejvíce oplácaná byla naopak při reprezentaci na světové soutěži Miss Universe.

"Mám asi o čtyři kila méně, vážím 58 kilo. Třeba na Miss Universe jsem měla skoro 62 kilo. Tam jsem byla oplácaná, šlo mi to hodně do obličeje. Neuměla jsem se obléct a namalovat, takže ani to nebylo ideální," řekla Super.cz Jitka, která vyhrála Českou Miss ve svých osmnácti letech.

Jednou z výher byl měsíční pobyt v New Yorku. "Byla jsem studentka a neměla jsem peníze, takže jsem stále jedla fastfood, to bylo nejlevnější. Sice jsem byla na kurzu na Miss Universe, ale já jsem naopak nabrala," usmívá se.

K dokonalé postavě jí pomohla v posledních letech především veganská strava. "Rostlinná strava pomáhá. Jídlo je v některých variantách asi lehčí. A taky si myslím, že to je tím, že to moc neřeším," krčí rameny.

Většina královen krásy po vítězství navštěvuje kliniky plastické chirurgie a zdokonaluje svůj dekolt. To ale Jitka nikdy neřešila. "Prsa pro mě nejsou zatím téma, možná později. Nikdy mě to extra netrápilo," říká. "Teď jsem měla hejty na Instagramu, kde jsem řekla, že mi vykouklo na Moravě prso, nevšimla jsem si toho a deset minut jsem chodila s prsem venku. A začali mi psát chlapi, jaký prsa, ha ha ha," prozradila.

Malá prsa rozhodně nepovažuje za hendikep. "Já jsem s tvarem prsou v poslední době hrozně spokojená. Po porodu a kojení. Jsem fakt spokojená, vůbec to neřeším," dodala Nováčková, která je především influencerkou, ale stále se občas věnuje modelingu.

"Jedu teď do Rakouska modelkovat. Už to nedělám tak často, ale zrovna tam mě čeká focení krojů. Já zrovna nemám prsa na kroje, ale vždycky se to nějak nahoní, že to jde. Já jsem fakt typ na kroje. Nafotila jsem spoustu katalogů krojů, je to hrozně fajn. Moc se na to těším," dodala Nováčková

