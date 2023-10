Vymakané tělíčko ukázala v bikinách. Dara Rolins poslala fanouškům sexy pozdrav z Emirátů

Dara Rolins Foto: se souhlasem D. Rolins

Dara Rolins (50) je na cestách jako doma. Nedávno byla na Floridě, ihned potom ve španělské Malaze a v Paříži. Před sychravým podzimním počasím nyní utekla do Emirátů a to by nebyla ona, aby své milované fanoušky nepozdravila. Opět se jim ukázala v sexy bikinách.