Co bude po výpovědi z DVTV? Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý poprvé společně promluvili

Daniela s Ondřejem měli v odsvěceném kostele Pražská křižovatka svoji premiéru jako pěvecké duo. Zazpívali skladbu Vše psát od prvních řádků z muzikálu Jesus Christ Superstar. To, že by se Daniela místo práce v DVTV začala věnovat zpěvu, ale vylučuje. "To absolutně ne, byl to nápad holek z Alsa, že by byly rády, kdybych vedle moderování zazpívala," vysvětlovala.

Ondřej to kvitoval s povděkem, protože před ním Daniela zpívala už s Davidem Krausem nebo s Michalem Hrůzou. "A zpívala krásně, tak jsem rád, že konečně taky se mnou," usmíval se. Prozradil také, že pro ni napsal píseň a už spolu nazpívali soundtrack k filmu Slovo. Manželku doma využívá i ke zpěvu sborů. "Má talent, akorát ho neprojevuje, protože nemá tu ambici," míní.

Když ne hudební kariéře, čemu se tedy hodlá Daniela věnovat poté, co dala výpověď v DVTV? "Já vám to řeknu takhle. Ondra by si přál, abych začala vařit. Tak to je jedna varianta, kterou bych mohla jít, ale podle mě se jí nevydám. Normálně budu odpočívat, budeme víc spolu, můžeme jezdit na výlety častěji než doteď. A zároveň budu pracovat. To neznamená, že jsem moderátorství položila," objasnila.

I Ondřej k tomu měl co dodat. "Jde o to, že zápřah, který Daniela měla, je enormní. Na jednoho člověka je to tak strašně moc, že je dobře, že někde polevila, protože posledních dvacet let intenzivně pracovala až příliš. Většina lidí by to nezvládla," strachoval se o manželku a přiznal, že ji sám přemlouval, aby své tempo zklidnila.

Vždy prý bylo na Daniele, kdy si pár na sebe udělá čas. "Já se odpočívat naučil, kdežto ona to neuměla," svěřil se Ondřej. Moderátorka se to učí až od svého muže. "Učila jsem se to ještě před manželstvím, ale teď ještě přijde asi nějaká speciální lekce," přiznala, že manžel je pro ni jakýsi odpočinkový kouč.

"Je fakt, že bych mohl být. Já cestuju, to nejraději. A nemusí to být do zahraničí, ale klidně i po Čechách. Anebo třeba jen ležím na gauči a znásilňuju Netflix," vypočítal. Manželé se aktuálně, až bude mít Ondřej po premiéře muzikálu Anděl Páně v Hudebním divadle v Karlíně, prý chystají za přáteli do Beskyd. ■