Kde je ulíznutému krasavci konec? Antonio Banderas šokoval změnou vizáže

Antonio Banderas v minulosti žil naplno a nenechal si ujít žádné dobrodružství. To se ale změnilo v roce 2017, kdy ho postihl infarkt. „Pravděpodobně to byla jedna z nejlepších věcí, co se mi kdy stala. Bylo to jako nasadit si brýle a vidět, co je důležité,“ řekl v rozhovoru pro časopis Radio Times. Po vyléčení změnil životní styl, přestal kouřit a vrátil se do rodného Španělska, kde si užívá svého největšího potěšení - hraní, a to jak před kamerou, tak v divadle. A také prodává své vlastní parfémy.

A právě ve Španělsku se dostavil na akci uspořádanou na jeho počest. V Malaze navštívil gastronomický klub, ve kterém jsou pouze muži, ti ho ocenili symbolem města, květinou vyhotovenou ve stříbře a také jeho portrétem. Pokud ale pánové z klubu čekali, že se dostaví Antonio tak, jak ho všichni znají, tedy v ulíznutém účesu, pletli se. Naopak, herec předvedl zcela jinou image.

Nechal si narůst vlasy, které jsou již prošedivělé a přirozeně se mu vlní, a účes doprovodil bradkou. Dle fanoušků vypadá Antonio o něco starší, ale zato šťastně, a to je pro něj určitě to nedůležitější. Je otázkou, jak nový vzhled oceňuje Banderasova přítelkyně Nicole Kimpel. Právě po jejím boku totiž chodí herec do společnosti zásadně vyladěný do posledního detailu. ■