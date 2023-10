Románek Iriny Shayk a Toma Bradyho je u konce. Mohly za to modelčiny lechtivé fotky z dovolené s ex Bradleym Cooperem?

Vztah Iriny Shayk a Toma Bradyho už je minulostí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Irina Shayk (37) už je nejspíš opět single. Její vztah s Tomem Bradym má být definitivně u konce, podle zahraničních zdrojů ale nešlo o žádné drama, jen to prostě „vyšumělo“. Pánové tak mají nejspíš opět šanci ucházet se o ruskou krásku.

V tomto vztahu, alespoň dle pohledu zvenčí, mohlo platit známé pravidlo „kdo příliš vybírá, ten přebere“. Tom Brady si začal s Irinou Shayk vášnivý románek nějaký čas poté, co skončil jeho letitý vztah s topmodelkou a matkou jeho dětí Gisele Bündchen (43). Nejžhavější bylo jejich randění v červenci a srpnu, kdy byla Irina spatřena u Bradyho v Los Angeles a později je novináři dokonce fotili v Londýně, kde vycházeli ze stejného hotelu.

Jenže ještě během srpna se také udály věci, které pohádkám o zamilovaných hrdličkách příliš nenahrávaly. Irina a její ex Bradley Cooper (48), se kterým má dceru, si na své sociální sítě přidali fotky ze společné dovolené a na jedné z nich si například modelka zakrývala ňadra jen rukama. O pár dní později se objevily další snímky, tentokrát paparazzi, z Benátek, kde se Irina a Bradley objímali a také se v restauraci sešli s hercovou matkou. Obrázky, na kterých trojice vypadala jako šťastná rodina, určitě Tomu Bradym na náladě příliš nepřidaly.

A teď je dle magazínu TMZ vztahu konec. Podle zdrojů měl vztah prostě vyšumět a mezi bývalými partnery nedošlo k žádnému dramatu. Oba mají své závazky, jak pracovní, tak osobní a vztah pro ně měl být nad jejich síly. Otázkou ale je, jestli kartami nezamíchal právě Irinin až příliš dobrý vztah s otcem dcery. Pokud si ale lidé mysleli, že modelka a herec to dali znovu dohromady, šeredně se pletli. Bradley Cooper má už totiž vrkat s jinou, velmi úspěšnou modelkou. Už několikrát byl spatřen po boku Gigi Hadid a dle informací už by to mohlo být vážné. ■