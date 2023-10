Toto setkání dojalo každého: Marta Kubišová se objevila ve společnosti a popřála Václavu Neckářovi k osmdesátým narozeninám

Václav Neckář a Marta Kubišová Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Je to už šest let, co legendární zpěvačka Marta Kubišová (80) ukončila pěveckou kariéru. Od té doby se na veřejnosti objevuje jen zřídka. Nyní ale potěšila fanoušky tím, že udělala výjimku a objevila se před lidmi, a to díky osmdesátým narozeninám dlouholetého kamaráda a kolegy Václava Neckáře (80).