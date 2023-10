Upřímné přiznání Kočendové ve vile Love Islandu! Stále miluje jednoho muže: Prozradila jeho jméno

Natálie Kočendová TV Nova

Před odletem do vily Love Islandu Natálie Kočendová Super.cz tvrdila, že vztah mezi ní a Davidem Vitáskem, se kterým se dali dohromady právě v této reality show před rokem, je minulostí.

"Zkoušeli jsme to, ale nejde to. Jsme v kontaktu, ale spolu nejsme. Jsem volná, ale na vztah se teď necítím. Nejsem schopná chodit na randíčka. Zatím je to uzavřené. Chci i pauzu, soustředit se sama na sebe, na práci. Chlapi jdou teď stranou," řekla Super.cz v září Kočendová.

Nyní to vypadá, že city k Davidovi vyřešené nemá. "Cítím se velmi špatně. Ani o tom nedokážu mluvit," řekla Venis a Rachel se slzami v očích Natálie.

"Venku po rozchodu jsem si to neuvědomovala a nevzpomínala jsem na hezké chvíle, co jsme spolu zažili. Tady mám spoustu času přemýšlet, vidím nás všude, tak mi to asi všechno došlo," řekla Kočendová.

"Kamkoli jdeme, co děláme, vidím nás s Davidem. Padá to na mě. Poslední dvě noci se mi o něm zdá. Teď v sobotu bychom měli roční výročí," dodala Natálie, která soutěž ve čtvrtek opustila poté, co ji ostatní účastníci reality show označili společně s Matějem za nejslabší pár, který nemá šanci na lásku.

"Vím, že ve svém srdíčku a hlavě má Natka svého bývalého přítele," dodala Venis, která se s Kočendovou zná velmi dlouhou dobu a jsou kamarádky. ■