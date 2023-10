Kruhy pod očima a neskutečná únava. Takhle jste Sandru Pogodovou ještě neviděli. Její cesta z Egypta se změnila v peklo

Sandra Pogodová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Herečka, komička a spisovatelka v poslední době opravdu hodně cestuje. Nedávno vedla na Srí Lance svůj první seminář pro ženy, který pořádala se svým kamarádem, spisovatelem Tomášem Lukavcem. Záhy už začala lákat na čtyři sedmidenní pobyty na poušti na Sahaře, z nichž jsou již dva plně obsazeny. A mezitím si ještě odskočila do Káhiry, kam dostala pozvání na vystoupení od Českého krajanského spolku, a ještě zajela za svou kamarádkou do Marsa Alam. Právě zpáteční cesta z Káhiry se ale pro herečku změnila v horor.

Sandra na sociální síť umístila video, na kterém vypadá skutečně velice unavená, s kruhy pod očima a rozcuchanými vlasy a hovoří o tom, co ji po cestě potkalo.

„Já jsem letěla do Prahy s jedním přestupem v Bělehradu v Srbsku a srbské aerolinky přiletěly pozdě a já jsem nestihla ten návazný let, tak jsem dostala náhradní let do Bukurešti a odtamtud do Prahy, ale kvůli počasí jsme do Bukurešti dorazili pozdě a nestihla jsem navazující let, tak jsem dostala náhradní let do Istanbulu a pak do Prahy, ale kvůli špatnému počasí jsme to nestihli, tak jsem letěla do Athén, jsem bez kufru...“ popisuje Sandra.

A v tomto duchu s humorem sobě vlastním pokračuje s tím, že v současné době už je na cestě týden, narostly jí vousy a nafukovací polštářek jí přirostl k tělu. Je jasné, že si herečka jistě část svého příběhu přibarvila, velká únava v její tváři je ovšem skutečná, a tak je jasné, že její let musejí opravdu provázet velké problémy. Tak snad herečka uvede vše na pravou míru, až se skutečně dostane domů. ■