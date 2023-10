Britney Spears v nové knize šokuje svým obviněním ex Justina Timberlaka. „Nejtrýznivější věc, co jsem zažila.“

Britney popsala záležitost, která se odehrála ve vztahu s Justinem Timberlakem. Profimedia.cz

Ti dva se seznámili ve slavné show The Mickey Mouse Club už jako děti. O pár let později mezi nimi ale přeskočila i milostná jiskra a stali se jedním z nejslavnějších párů showbyznsu na světě. Vystoupili spolu i na Super Bowlu, dávali si přezdívky a dělali romantická gesta. Vztah trval mezi lety 1999 - 2002. Místo žádosti o ruku ale nakonec přišel rozchod, protože Britney měla být Justinovi nevěrná.

Teď zpěvačka vydává své memoáry, které se na pultech knihkupectví objeví 24. října. Justin Timberlake se měl obávat toho, co o něm a jejich vztahu zpěvačka zveřejní a jak je vidět, oprávněně. Přesto, že se jí muzikant v minulosti zastal, například v době, kdy u soudu řešila svůj vztah s otcem, teď se veřejnost z úryvku, který získal magazín People, dozvěděla, že Justin měl okolo roku 2000 v podstatě přinutit zpěvačku k potratu. V té době jí bylo 18 nebo 19 let.

„Justina jsem velmi milovala. Čekala jsem, že spolu jednou budeme mít rodinu. Takhle by se to stalo mnohem dříve, než jsem předpokládala. Ale Justin rozhodně nebyl z mého těhotenství šťastný. Řekl, že nejsme připraveni mít v našich životech dítě, protože jsme tak moc mladí,“ líčí v úryvku zpěvačka. „Jsem si jistá, že mě kvůli tomu lidé budou nenávidět, ale souhlasila jsem s tím, že miminko mít nebudeme. Nevím, jestli to bylo správné rozhodnutí. Kdyby to bylo jen na mě, nikdy bych to neudělala. Ale Justin si byl tak jistý, že nechce být otcem,“ pokračovala Britney v knize s názvem Žena ve mně. Svěřila se i s tím, že potrat byl jednou z nejtrýznivějších věcí, kterou kdy zažila.

Je jasné, že budou následovat i další úryvky z knihy, za kterou zpěvačka údajně dostala v přepočtu téměř 350 milionů korun. Lidé se tak v nejbližší době určitě dozví i další pikantnosti z jejího soukromí. ■