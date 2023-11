Hoštické drbny by koukaly: Neuvěříte, co dnes dělá inženýrka Tejfarová ze Slunce seno…

Kateřina Lojdová (vpravo) je všestrannou ženou. Foto: ČTK / Nováková Tereza

„Anděl, vopravdickej anděl...“ zasní se po srážce s krásnou řidičkou fiatu farář Otík v Troškově nestárnoucí komedii Slunce, seno a pár facek (1989). A domnělý anděl – inženýrka Tejfarová – se uvede těmito slovy: „No, kam čumíš, dědku jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám vodřený. Se na to můžu vybodnout! Když na tom neumíš, tak na to nelez. No!“ Roli Tejfarky, která rozvrátila poklidný život živočicháře Bédy a jeho společnou budoucnost s Evíkem, ztvárnila kouzelným způsobem Kateřina Lojdová (62).