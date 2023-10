Dobrý den, zadek ven. A kalhotky přes kalhoty. Modelka, již Kanye West urazil plastikou prsou, ukázala tělo

Julia Fox ví, jak přilákat pozornost. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Julia Fox má díky svému štíhlému tělu a zajímavému obličeji v modelingu úspěch. Celosvětově známou se ale stala až poté, co se začala objevovat po boku Kanyeho Westa. Vztah sice trval pouhý měsíc, Julii ale určitě změnil život.

A teď vypustila střípky ze „vztahu“, který proběhl v lednu loňského roku. Kanye ji prý naštval tím, že zaprvé zveřejnil zcela nepravdivou verzi jejich prvního setkání, a zadruhé tím, že poté, co si zkusila jistou košili a zjistila, že si pod ni nemůže vzít podprsenku, jí prý rapper nabídl, že jí zaplatí operaci prsou. Tato slova na ní prý ulpěla jako „kus vlákna na oblečení.“ Tyto a další věci sepsala Julia do svých nových memoárů s názvem Down the Drain.

Julia k sobě ale pravidelně přitahuje pozornost i svým vkusem pro módu. Nedávno se v ulicích New Yorku objevila v černém modelu, který sestával z černých přiléhavých kalhot a vršku tvořeného pouze podprsenkou a rukávy. Na outfitu by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby se modelka neotočila a neukázala fotografům téměř celou zadnici, jež jí vykukovala z vykrojených kalhot.

A aby toho nebylo málo, na módní přehlídku ve stejném městě se pro změnu oblékla do bílé, v podobném topu, volných kalhotách a se spodními kalhotkami, které si ovšem oblékla přes kalhoty. Tak uvidíme, jestli se Julia stane trend-setterem, neboli tím, kdo udává módní styl, a takové modely uvidíme třeba i v našich ulicích. ■