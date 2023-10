Drsný akční hrdina Jean-Claude Van Damme (62) míří do Prahy. Mrkněte, jak dnes vypadá

Jean-Claude Van Damme ve filmu Univerzální voják 2 Foto: ČTK / Christophel Collection / NZ

Oblíbený herec se nadále udržuje ve formě a pořád má bohatou fanouškovskou základnu. A rozhodně se nechystá do hereckého důchodu. V naší galerii si prohlédněte, jak dnes vypadá.

Hollywoodská superstar nyní míří i do Prahy. Fanoušci se na herce mohou těšit v rámci večera Noc s legendou. Van Damme sice do Česka už v minulosti zavítal, tentokrát to ale bude vůbec poprvé, kdy se fanoušci budou moci se svým idolem plánovaně potkat. A to 7. listopadu v pražském klubu SaSaZu.

Jean-Claude Van Damme tam odvypráví svůj pestrý příběh, který začal karatistickou kariérou v Belgii. Poté, co dosáhl mezinárodního úspěchu, se rozhodl, že se stane hercem v akčních filmech, a odcestoval do USA.

Tam však jeho kariéra zpočátku pořádně drhla. Nikdo o něj neměl zájem, musel se po dlouhou dobu živit jako prodavač pizzy. Jednoho dne potkal slavného producenta akčních filmů Menachema Golana a předvedl mu svou pověstnou karatistickou otočku. Producent pookřál a obyčejného prodavače pizzy pozval přece jen na schůzku. Po sedmihodinovém čekání před jeho kanceláří dostal mladý Jean-Claude Van Damme scénář k filmu Krvavý sport. Od té doby už se mu filmové nabídky jen hrnuly.

A jak to má Jean-Claude Van Damme v osobním životě? Ten měl vždy velmi pestrý. V minulosti byl čtyřikrát ženatý. Se svou třetí manželkou, se kterou se rozvedl a poté znovu oženil, žije od roku 1999. ■