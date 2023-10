Měla se narodit o 100 let dřív: Lidé byli menší, nosili moji běžnou konfekční velikost, říká droboučká Martha Issová

Martha Issová má ráda kostýmy z dob 20. a 30. let. Super.cz

Arcinána a čúza. Tak charakterizuje herečka Martha Issová (42) svoji postavu v novém filmu Úsvit, na jehož premiéře jsme se potkali. Natáčení si ale prý extrémně užila, i díky prostředí, ať už v Tatrách, Baťově památníku ve Zlíně nebo uměle postaveném městě. "To pro mě byl fantastický zážitek," svěřila.

Martha je v dobových filmech jako doma. "Mám poslední dobou štěstí na projekty, které jsou nějakým způsobem nešizené, opravdu poctivě a s láskou opečovávané. A Úsvit byl jedním z nich."

"I co se týče kostýmů, tak jsou 20. a 30. léta v České republice úplně ideální čas. Když sama sebe vidím v těch kostýmech a účesech, říkám si, že vypadám, jako bych z té doby skutečně vypadla. A když někdy hraju v původních šatech z té doby, sedí mi, protože i ti lidé byli menší. Vlastně až do 60. let nosili moji běžnou konfekční velikost," svěřila Super.cz během obsáhlejšího rozhovoru o filmu Martha, která měří pouhých 158 cm.

Mimochodem dobovým šatům přizpůsobila i svůj model na slavnostní premiéru. "Nějak to samo přirozeně vyplynulo. Já jsem to jako plán neměla, ale podvědomě ty věci zřejmě fungují, takže mě to tam zavedlo," uzavřela. ■