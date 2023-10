Poznáváte ji? Pamela Anderson prozradila smutný důvod, proč se přestala líčit

Pamela Anderson změnila image a prozradila důvod. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka se v rozhovoru pro magazín Elle svěřila, že její pohled na vzhled a krásu se změnil v roce 2019, kdy zemřela její make-up artistka Alexis Vogel na rakovinu prsu.

„Byla nejlepší. A od té doby, jako bych cítila, že bez Alexis je pro mě lepší nenosit make-up,“ přiznala Pam, která platila za jeden z největších sex-symbolů 90. let. Také však dodala, že chodit nenalíčená je zároveň osvobozující, zábavné a trochu rebelské, protože dělá pravý opak toho, co všichni ostatní, kteří naopak chodí precizně nalíčení.

„Myslím, že když stárneme, všichni začneme vypadat trochu legračně. A při pohledu do zrcadla se tak trochu směju sama sobě a říkám si: ‚Wow, to jako fakt? Co se to se mnou děje?‘ Je to taková cesta,“ dodala Pam, která si za svůj postoj vysloužila řadu pochval, ale pochopitelně i kritiky. ■