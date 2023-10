Snobismus a bezohlednost: Lucie Zedníčková čelí drsné kritice od jedné ze sledujících. Takto na její slova zareagovala

Lucie Zedníčková si vyslechla pořádnou kritiku od jedné z divaček. Super.cz

A proč? Herečka se totiž na sociální síti pochlubila s tím, že si na Bali, tedy na druhé straně zeměkoule, nechává vyrábět nábytek a nemůže se dočkat, až jí bude zaslán do Čech. Tato informace ale byla pro jednu z jejích sledujících doslova jako rudý prapor. „Snad jste se nacestovala dost a stará jste taky dost, abyste věděla, že je to snobismus a bezohlednost k planetě. Až se tady vaše vnoučata uškvaří vlivem globálního požáru, už bude pozdě. Ano, vše se vozí sem a tam, ale proč to ještě tak hloupě zveřejňujete?“

Negativní komentáře ale Lucii nechávají chladnou. „Já ty komentáře nečtu, ale jedné paní jsem si všimla. Asi bych tam mohla rozvířit debatu, zdali ta paní žije někde jinde. Zdali ona si vyrábí nábytek sama a zdali se živí pouze tím, že co si sama vypěstuje. Potom před ní smekám a má právo tohle říkat. Kdyby věděla, že když si koupí takový croissant, co všechno muselo projít přes půl světa, než se to mohlo upéct, tak si myslím, že už by si ho nekoupila,“ odpověděla se smíchem Lucie během rozhovoru pro Super.cz.

My jsme si s herečkou povídali v prostorách Werichovy vily v Praze, kam dorazila na brunch během Mezinárodního dne kávy. „Mně káva chutná jen po ránu a pak už přes den mi nechutná,“ svěřila se nám během popíjení šálku kávy Lucie Zedníčková. ■