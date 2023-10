Spadl do insolvence a obřích dluhů, teď si užívá u moře: Muž roku Josef Kůrka to za dovolenou v Itálii pěkně schytal

Josef Kůrka Foto: archiv J. Kůrky

Muž roku měl už před časem spadnout do finančních potíží a suma, kterou dlužil, měla k 13.7. 2021 dosáhnout na 799 184,91 koruny. Do problémů se dostal kvůli posilovně a baru, na které si vzal úvěr, s příchodem covidu neměl ale možnost bance půjčku splácet, a tak mu nezbylo nic jiného než jít do insolvence. Po prodání podniku část svého dluhu prý splatil a nyní posílá pravidelné částky, kterými by se měl dluhů brzy zbavit. I tak mu pobyt v zahraničí na sociálních sítích řada lidí vyčetla.

„Asi taky začnu přemýšlet o tom, dostat se do insolvence, protože jestli takoví příživníci si takhle užívají, to musí být něco,“ napsal Josefovi k fotkám z moře jeden ze sledujících. „Dámy a pánové, takhle vypadá chudák s minimální mzdou, který je v insolvenci. Já být jedním z věřitelů, tak se mi otevírá kudla v kapse. I bez toho je mi z tohohle na blití,“ stojí v další zprávě.

Po přidání fotek z dovolené bez syna je pár opět pod pořádnou palbou kritiky, nevyhnula se tomu jak Angie, tak Josef, oba se to však snaží přecházet s úsměvem. „Moc si vážím toho, že mám rodinu, i když to tak na sociálních sítích nevypadá. Prezentujeme se tam trošku jinak a je to i taková odpověď proti těm hejtům. Lidi nás k tomu dohnali a nechápu, jak někdo může věřit, že bychom dali syna do babyboxu. To je story, jako bychom ho dali hlídat naší kočce s konzervou tuňáka na víkend,“ svěřil se nedávno Super.cz. Pepa Kůrka. ■