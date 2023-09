Monika Bagárová promluvila o plánech s partnerem Leonardem: Na řadě je sestěhování, pak přijde i miminko!

Monika Bagárová promluvila o plánech se svým partnerem Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Poprvé po prázdninách jsme se potkali se zpěvačkou Monikou Bagárovou (29). Ta léto prožila v klidu, měla plno pracovních povinností a nevyrazila ani do zahraničí. "Nám to stačilo doma u bazénu. My se chystáme zase až v zimě," řekla Super.cz zpěvačka.

Klape jí i vztah s podnikatelem Leonardem. "Je to láska," vyznala se. Společné bydlení ale ještě stále nezrealizovali. Zatímco Monika žije v domečku v Brně, on má zázemí v Karlových Varech, kde podniká. "Pořád to řešíme. Chceme, aby to bylo dobré rozhodnutí, mít nadhled, který máme v tom vztahu od samotného začátku. Nedokážu říct, jak to dopadne. Ale náš společný čas je pro nás velmi cenný, dokážeme si ho užít. Vidíme se dvakrát týdně, což mi přijde s tím pracovním vytížením skvělé," míní Monika.

"Ruminka už je větší, je možnost trochu víc fungovat. Byla jsem většinu času s ní a teď ji učím, že i já musím čas od času odběhnout. Navíc cítím zázemí ve svých rodičích. Nádherně se o ni starají a moje srdce je klidné, že je s někým, kdo na ni bude dávat pozor. Na školku zatím nepomýšlím, myslím, že každá máma vycítí, kdy je ten správný čas," svěřila.

Méně hovorná už byla, když jsme jí položili otázku, jak často se její dcera Ruminka vídá se svým biologickým otcem Makhmudem Muradovem. "Tohle téma bych neřešila. Vidí se v rámci jeho pracovních možností," krčila rameny.

Protože jsme se potkali na párty věnované šperkům, položili jsme i dotaz, zda už nedostala od současného partnera zásnubní prsten. "To by se mi nepodařilo dlouho tajit a až to jednou přijde, rozhodně to tajit nebudu. Ale jak říkám, zásadní je se spolu sestěhovat, začít ten společný život, rozmyslet se, kde to vůbec bude. Jdeme po malých krůčcích hlavně proto, že už mám Ruminku a chci udělat dobré a správné rozhodnutí. Na to myslíme oba, abychom mohli oba fungovat ve své práci a i Rumince tam bylo dobře. A až se tohle stane, rádi bychom se posunuli i k tomu, abychom založili naši rodinu a pořídili Rumince sourozence. Zatím je čas," vysvětlila.

A co Moniku čeká? "Hodně jsem se pustila do hudby. Točím nové videoklipy, příští týden mi vychází nový. Dělám muziku, plánuji koncerty. A asi si chci dát trochu pravidelného režimu do svého života. Řekla jsem si, že bych se nad tím měla zamyslet, včetně zdraví. Chtěla bych chodit dřív spát, i Ruminka už není takový noční živel. A chci se víc hýbat. Už bych chtěla, jak se blížím k té třicítce," plánuje. ■