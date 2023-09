Iva Kubelková jako sexy zahradnice: Sousedy dráždí skvostným tělem v bikinách

Hvězda StarDance Iva Kubelková vyrazila fanouškům dech. Foto: Instagram I. Kubelkové / se souhlasem

Oblíbená moderátorka spojila příjemné s užitečným a zahradu posekala rovnou v bikinách, aby chytla i nějaký ten bronz. „Můj dnešní relax. Máte taky posekáno?“ zeptala se Iva s úsměvem fanoušků na sociálních sítích, kde sdílela snímky v tmavě zelených bikinách, ve kterých vynikly její křivky.

Není se čemu divit, že ji sledující zahrnuli lichotkami, ale také zajímavými nabídkami.

„Nechcete mi taky posekat? Myslím, že to letos aspoň jednou bude ještě potřeba,“ zeptal se příznivec. „Závidím vašim sousedům,“ uvedl další. „Moc ti to sluší Ivo. Kočka za všech okolností,“ napsal fanoušek.

První díl nového ročníku StarDance začíná už za necelý měsíc. Pilné trénování tance s Martinem Prágrem je tak u moderátorky na pořadu dne.

„Máme už postavených několik celých tanců, dolaďujeme to, co je potřeba, a vypilováváme techniku. Kdykoli ten tanec tančím, tak mám pocit, že se nabalilo dalších deset chyb, co dělám,“ prozradila Iva Kubelková nedávno Super.cz s tím, že si všímá i změn na své postavě.

„Fyzička se vám určitě zlepší, když trénujete od pondělí do pátku, každý den čtyři hodiny, tak se stoprocentně zlepší. Jestli to poznám, to přijde, až vypadnu ze StarDance. Teď jdete bolavý znova na trénink a na tyhle věci není prostor,“ prozradila. ■