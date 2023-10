Hvězda Televizních novin brala rok antidepresiva: Panickou ataku u mě asi spustil porod, přiznala Kristina Kloubková

Kristina Kloubková promluvila o boji s panickou atakou. Super.cz

To, že se otevřela a promluvila o svých problémech s psychikou, s nimiž bojovala, bylo pro moderátorku Kristinu Kloubkovou (46) svým způsobem osvobozující. "Mělo by se o tom mluvit," domnívá se.

"Je super, že se poukáže na poporodní deprese, na problémy s anorexií," svěřila se na setkání na hřišti dětské psychiatrie v motolské nemocnici, kde se sešla například s Ivou Frühlingovou (41), která stejně jako ona trpěla panickými atakami.

"Myslím, že je u mě spustil porod. Tak kdoví, zda i u mě nějaká poporodní deprese nebyla, byť to nebylo o tom, že bych nemilovala svoje dítě. Ale tam nastoupil strach, který během let vyrostl do obřích rozměrů a plíživě se rozrůstal, až tělo začalo kolabovat," řekla Super.cz Kloubková.

S panickými atakami bojovala dlouho. "Důležité je, že když to na člověka jde, nemůže dýchat a má pocit, že má infarkt, musí se naučit zklidnit, přepnout hlavu. V řešení je důležitá odborná pomoc. Já jsem brala rok antidepresiva a pak jsem je rok vysazovala. Nechtěla jsem je brát, brala jsem to jako selhání, ale bylo to třeba a nelituju toho," prozradila Kristina, která se léčila na psychiatrii téměř čtyři roky.

Psychické problémy se odrazily i na její práci. "V těch nejhorších stavech jsem tam chodit nemohla. Musím říct, že vedení Novy mi vyšlo maximálně a absolutně vstříc. Měla jsem volnější režim, nikdo nepostřehl, že se něco takového stalo. Hlavně jsem měla pocit, že tam mám tu oporu," dodala Kristina s tím, že hlavu si teď čistí procházkami v lese, čtením a časem stráveným s rodinou. ■